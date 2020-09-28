28.09.2020 - 16:38 |
Japonya Hava Yolları'nda "bayanlar ve baylar" yasaklanıyor
Japonya Hava Yolları(JAL), anonslarında cinsiyet-nötr bir dil kullanma kararı aldı.
1 Ekim’den itibaren uçak içindeki karşılama ve veda anonslarında "Bayanlar ve baylar" yerine sadece "günaydın" ya da "iyi akşamlar" denecek.
Aynı kural terminal anonslarında da geçerli olacak.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan şirket sözcüsü “İki cinsiyete dayalı tüm anonslarımızı kaldıracağız” dedi.
JAL, anonslarında cinsiyet referanslarını kaldıran ilk Japon hava yolu şirketi olacak.
Kaynak: BBC Türkçe