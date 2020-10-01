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01.10.2020 - 07:00 |

Japonya Havayolları ‘bayanlar ve baylar’ anonsunu kaldırıyor

Japonya Havayolları (JAL) 1 Ekim’den itibaren İngilizce anonslarında cinsiyet ayrımı gözeten ifadeleri kaldıracağını açıkladı.

Japonya Havayolları ‘bayanlar ve baylar’ anonsunu kaldırıyor

Şirketten yapılan açıklamada anonslarda kullanılan “bayanlar ve baylar” gibi ifadelerin yerine “tüm yolcuların dikkatine” ya da “herkes” gibi cinsiyet ayrımı gözetmeyen ifadelerin kullanacağı belirtildi. Japonca’da cinsiyet ayrımı belirten ifadenin bulunmaması nedeniyle bu değişikliğin İngilizce anonslarda yapılacağı açıklanırken, JAL, anonslarında cinsiyet referanslarını kaldıran ilk Japon hava yolu şirketi olacak. JAL Sözcüsu Mark Morimotoi yapılan değişikliği “Cinsiyet, cinsel yönelim ve kimlik veya diğer kişisel özelliklere dayalı ayrımcılık yapmamayı taahhüt ettik” şeklinde açıkladı.

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