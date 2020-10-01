01.10.2020 - 07:00 |
Japonya Havayolları ‘bayanlar ve baylar’ anonsunu kaldırıyor
Japonya Havayolları (JAL) 1 Ekim’den itibaren İngilizce anonslarında cinsiyet ayrımı gözeten ifadeleri kaldıracağını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada anonslarda kullanılan “bayanlar ve baylar” gibi ifadelerin yerine “tüm yolcuların dikkatine” ya da “herkes” gibi cinsiyet ayrımı gözetmeyen ifadelerin kullanacağı belirtildi. Japonca’da cinsiyet ayrımı belirten ifadenin bulunmaması nedeniyle bu değişikliğin İngilizce anonslarda yapılacağı açıklanırken, JAL, anonslarında cinsiyet referanslarını kaldıran ilk Japon hava yolu şirketi olacak. JAL Sözcüsu Mark Morimotoi yapılan değişikliği “Cinsiyet, cinsel yönelim ve kimlik veya diğer kişisel özelliklere dayalı ayrımcılık yapmamayı taahhüt ettik” şeklinde açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.