Japonya'da 11 kişide daha mutasyonlu virüs tespit edildi

İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonlu koronavirüs, Japonya'da 11 kişide daha tespit edildi. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında 10 eyaletinde OHAL ilan edilen ülkede, mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin arasında çocukların da olduğu ifade edildi.

JAPONYA'DA SON DURUM

Japonya'da salgının başladığı günden bu yana toplamda 401 bin 355 kişide koronavirüs tespit edilirken 6 bin 243 kişi virüs kaynaklı nedenlerden hayatını kaybetti. Ülkede hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının 358 bin 872 olduğu; toplam aktif vaka sayısının ise 36 bin 240 olduğu açıklandı.

KUŞ GRİBİ ALARMI

Japonya'nın Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun itlaf edileceği duyuruldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.