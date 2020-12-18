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18.12.2020 - 13:06 | | AA

Japonya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Tokyo'nun güneyindeki İzu Oşima adalarında meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo’nun güneyindeki İzu Oşima adalarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Tokyo metropolünün güneyindeki İzu Oşima adalarında yerel saatle 18.09'da 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

JMA'ya göre oldukça sığ bir derinlikte oluşan deprem, çevre adacıklarda hissedildi. Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

İnsansız helikopter havada limitleri zorlayacakTürk teknoloji şirketi, askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla, yüksek yük taşıma kapasitesine, uçuş süresi ve menziline sahip hava aracı elde etmek için bir helikopteri insansızlaştırdı.
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