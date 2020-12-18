18.12.2020 - 13:06 | | AA
Japonya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Tokyo'nun güneyindeki İzu Oşima adalarında meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'nın başkenti Tokyo’nun güneyindeki İzu Oşima adalarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Tokyo metropolünün güneyindeki İzu Oşima adalarında yerel saatle 18.09'da 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
JMA'ya göre oldukça sığ bir derinlikte oluşan deprem, çevre adacıklarda hissedildi. Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.