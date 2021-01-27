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27.01.2021 - 09:31 | | AA

Japonya'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Pasifik Ateş Çemberi üstünde bulunan ülkenin kuzeyindeki Hokkaido'da gerçekleşen sarsıntı, birçok noktada hissedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

Japonya'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin en kuzeyindeki ada eyaleti Hokkaido'nun Hidaka bölgesinde yerel saatle 14.07'de, 130 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Deprem, ada eyaletindeki Soraçi, Iburi, Tokaçi, Kuşiro bölgeleri ile Aomori eyaletinde hissedildi.

Ajans, 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

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