Japonya'da corona virüs aşısı için 9 projeye destek

Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Başbakan Abe Şinzo hükümetine bağlı Japonya Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Ajansı (AMED) tarafından finansal desteklenecek aşı projeleri seçildi.
Buna göre, aşı üretimi için seçilen 4 firma, 4 üniversite ve bir araştırma enstitüsü projelerine toplam 7,2 milyar yen değerinde (66,9 milyon dolar) devlet desteği verilecek.
Bu yılın ek mali bütçesinden karşılanacak destek, proje hacmine göre değişirken, temel araştırma ve klinik testler aşamalarında kullanılacak.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Osaka Üniversitesi ile AnGes Biyoeczacılık firması iş birliğindeki aşı projesinin Temmuz’da test aşamasına geçeceğini açıkladı.
Pakistan'daki yolcu uçağının düşme anı kameraya böyle yansıdıPakistan'da yolcu ve mürettebatıyla gündüz saatlerinde düşen uçağın enkazı dünyayı şoka uğrattı, çok sayıda ceset ve yaralı enkazdan çıkarıldı. Lahor-Karaçi seferini yaptığı sırada düşen Pakistan Uluslararası Havayollarına ait uçakta 90 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi. Uçakta ünlü bir modelin de olduğu yönünde bilgiler var. Uçağın düştüğü anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.