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04.04.2020 - 18:32 | | AA

Japonya'da covid-19 vaka sayısı 4 bini geçti

Japonya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında toplam vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 209'a çıktı.

Japonya'da covid-19 vaka sayısı 4 bini geçti

 

Japonya Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgınında meydana gelen vaka ve ölü sayılarının son durumuna ilişkin veriler paylaşıldı.

Ülke genelinde son 24 saate 367 vaka tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 209'a ulaştı. Son 24 saatte 7 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Başkent Tokyo'da ise 5 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 118'e ulaştı.

Yetkililer, ülke genelinde acil ihtiyaç dışında evden çıkılmaması çağrısı yapıyor.

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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