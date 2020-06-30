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30.06.2020 - 17:11 |

Japonya'da insanlar üzerinde ilk aşı denemelerine başlandı

Dünyanın dört bir yanında bilim insanları zamana karşı yarışıyor, Japonya'daki aşı adayı DNA teknolojisine dayanan ve hastaların bağışıklık sistemini aktive ediyor. 31 Temmuz'a kadar sürecek testlerde kullanılan aşının geniş ölçekli üretimi de daha kolay.

Japonya'da insanlar üzerinde ilk aşı denemelerine başlandı

Japon ilaç şirketi AnGes, insanlar üzerinde ilk koronavirüs aşısı denemelerine başladıklarını açıkladı.

DNA teknolojisine dayanan ve hastaların bağışıklık sistemini aktive eden aşının geniş ölçekli üretimi de daha kolay.

Şirket, Osaka Şehir Üniversitesi'nde başlayan denemelerin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar sürdürüleceğini kaydetti.

Hindistan'da da başka bir aşının insanlar üzerinde denenmesine başlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya çapında 150'ye yakın aşı üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

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