Japonya’da sürpriz istifa

Tedavi sürecinde göreve devam etme ihtimaline yönelik bir soru üzerine ise Abe, “Hastalığımın kesinlikle iyiye gidecek şekilde bir garantisi yok. Meclis açılışı yaklaşıyor. İstifa etmenin en uygun zaman olduğunu düşündüm” yanıtını verdi. Abe, bundan sonraki süreçle ilgili müdahalede bulunmayacağını söylerken, halefinin belirlenmesine kadar görevde kalacağını duyurdu.

Yerine kim gelecek?

Ulusal basındaki haberlerde, Temmuz’da Abe’nin başbakanlık konutunda kan kustuğu belirtilmişti. Kyodo ajansına göre, yılda iki kez düzenli muayene olan 65 yaşındaki Abe, Ağustos başından beri bir dizi sağlık kontrolüne girmişti. Abe, 2006’da başbakanlık görevinden “bağırsak iltihabı” rahatsızlığı nedeniyle 2007’de ayrılmıştı.

Yeni bir tedaviyle hastalığını yendiğini belirten Abe, önce Liberal Demokrasi Partisi (LDP) liderliğine ve 2012’de başbakanlığa geri dönmüştü. LDP mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğundan, partinin yeni seçilecek başkanının başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Abe’nin yerine geçebilecek isimler arasında 63 yaşındaki eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba yer alıyor.

Çavuşoğlu: Üzüntü duydum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Başbakan Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum” dedi. Çavuşoğlu, Abe’ye Türkiye-Japonya ilişkilerine katkıları için teşekkür etti.