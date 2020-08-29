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29.08.2020 - 07:00 |

Japonya’da sürpriz istifa

Japonya’da Başbakan Şinzo Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti. Abe, 18 Haziran’dan bu yana ilk kez düzenlediği basın toplantısında, son sağlık kontrollerinde hastalığının yeniden nüksettiğini öğrendiğini aktardı ve “Sağlığımın yeniden bozulduğunu geçen ay öğrendim. Bu hafta yeni bir test yapıldı” dedi. “Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Kararlarımı düzgün veremiyorum” diyen Abe, 7 yıl 8 ay boyunca sürdürdüğü görevine devam etmeme kararı aldığını söyledi.

Japonya’da sürpriz istifa

Tedavi sürecinde göreve devam etme ihtimaline yönelik bir soru üzerine ise Abe, “Hastalığımın kesinlikle iyiye gidecek şekilde bir garantisi yok. Meclis açılışı yaklaşıyor. İstifa etmenin en uygun zaman olduğunu düşündüm” yanıtını verdi. Abe, bundan sonraki süreçle ilgili müdahalede bulunmayacağını söylerken, halefinin belirlenmesine kadar görevde kalacağını duyurdu.

Yerine kim gelecek?

Ulusal basındaki haberlerde, Temmuz’da Abe’nin başbakanlık konutunda kan kustuğu belirtilmişti. Kyodo ajansına göre, yılda iki kez düzenli muayene olan 65 yaşındaki Abe, Ağustos başından beri bir dizi sağlık kontrolüne girmişti. Abe, 2006’da başbakanlık görevinden “bağırsak iltihabı” rahatsızlığı nedeniyle 2007’de ayrılmıştı.

Yeni bir tedaviyle hastalığını yendiğini belirten Abe, önce Liberal Demokrasi Partisi (LDP) liderliğine ve 2012’de başbakanlığa geri dönmüştü. LDP mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğundan, partinin yeni  seçilecek başkanının başbakan olmasına  kesin gözüyle bakılıyor. Abe’nin yerine geçebilecek isimler arasında 63 yaşındaki eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba yer alıyor.

Çavuşoğlu: Üzüntü duydum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Japonya  arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Başbakan Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum” dedi.  Çavuşoğlu, Abe’ye Türkiye-Japonya ilişkilerine katkıları için teşekkür etti.

 

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