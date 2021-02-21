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21.02.2021 - 07:00 |

Japonya’da yeni mutasyon bulundu

Japonya’da koronavirüs aşılarının etkinliğini azaltma potansiyeli bulunan mutasyonlara sahip yeni bir virüs türünün tespit edildiği bildirildi.

Japonya’da yeni mutasyon bulundu

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), yeni tipin Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları ile aynı başak proteini mutasyonuna sahip olduğunu, ancak İngiltere mutasyonunda görülen “N501Y” mutasyonunu bulundurmadığını açıkladı. Yeni tipin menşei kesin olarak tespit edilemezken, virüsün 2’si yurt dışından gelen 93 kişiye bulaştığı tespit edildi.

İsrail ‘yeşil paso’ ile normalleşiyor

İsrail, Koronavirüs’e karşı aşılanan vatadaşlarına “yeşil paso” isimli bir sistemle yeni ayrıcalıklar tanıyacak. Nüfusunun neredeyse yüzde 50’sini aşılayan İsrail, vatadaşlarına ‘yeşil paso’yu aşısının ikinci dozu yaptırdıktan bir hafta sonra verecek. Kovid-19 geçirdikten sonra hastalığa bağışıklık kazandığına inanılan insanlara da “paso”nun verileceği ifade edildi.

Pazar gününden itibaren paso sahipleri spor salonlarına, otellere, yüzme havuzlarına ve ibadet yerlerine gidebilecek. Mart’ın ilk haftalarında programa restoran ve barlar da eklenecek.

Rusya 3. korona aşısını tescilledi

Rusya koronavirüsle mücadelede üçüncü aşısını tescilledi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, aşı çalışmalarında “sevindirici bir haber” aldıklarını belirterek “Çumakov Merkezi, bugün Kovid-19’a karşı geliştirdikleri ‘KoviVak’ adlı aşıyı tescil etti” dedi. Mart ortasında ilk 127 bin doz aşının sivil kullanım için hazır olacağına işaret eden Mişustin, “Rusya, Kovid-19’u önlemek için üç aşının geliştirildiği dünyadaki tek ülkedir” diye konuştu. Rusya’daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı “Sputnik V” Ağustos 2020’de, Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen “EpiVakKorona” adlı aşı ise Ekim 2020’de tescil edilmişti.

 

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