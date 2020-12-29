MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya'da Yuiçiro covid-19'dan ölen ilk milletvekili oldu
ABONE OL
29.12.2020 - 05:09 | | AA

Japonya'da Yuiçiro covid-19'dan ölen ilk milletvekili oldu

Japonya’da ana muhalefet Anayasal Demokratik Partisi (CDPJ) milletvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Hata Yuiçiro (53), yeni tip koronavirüs (covid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi. Yuiçiro, Japonya'da Kovid-19'dan ölen ilk milletvekili oldu.

Japonya'da Yuiçiro covid-19'dan ölen ilk milletvekili oldu

 

CDPJ milletvekili ve eski bakan Hata, yükselen ateşi sonrası olası virüs tanısına yönelik PCR testine girmek için hafta sonu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otopside Hata'nın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Hata, Japonya’da virüsten ölen ilk milletvekili oldu.

Ana muhalefet lideri ve CDPJ Genel Başkanı Edano Yukio yaptığı açıklamada, sevgiyle anılan meslektaşı Hata’nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

2012’de Noda Yoşihiko kabinesinde bir dönem Ulaştırma Bakanı olarak görev alan Hata, parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisinde (Sangiin) CDPJ milletvekili olarak görev yapıyordu.

Kyodo ajansına göre şimdiye kadar Japonya parlamentosunda, eski Bilim Bakanı Takemoto Naokazu dahil toplam 5 milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı.

Elazığ'da Ay halesi oluştuElazığ’da Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşan çemberin hale olduğu belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Can kayıpları artıyor...

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Can kayıpları artıyor...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet