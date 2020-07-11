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11.07.2020 - 16:15 | | AA

Japonya'daki ABD üssünde koronavirüs salgını

Okinawa Valisi, adada bulunan askeri üsteki vaka sayılarını görünce şoka uğradığını söyledi. Japon yetkililer, ABD askerlerinin şehre salgını yaymasından korkuyor.

Japonya'daki ABD üssünde koronavirüs salgını

Japonya'da Okinawa Valisi Tamaki Denny, eyalette yer alan ABD üslerinde çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuşan Vali Tamaki, ABD kuvvetlerince askeri üslerde görülen Kovid-19 vakalarına ilişkin hazırlanan rapora ulaştığını belirtti.

Okinawa'daki ABD üslerinde doğrulanan vaka sayılarını görünce şoka uğradığını dile getiren Tamaki, vaka istatistiği paylaşmak yerine "çok sayıda" ifadesini kullanmakla yetindi.

Tamaki, "Kısa sürede bu kadar sayıda vakaya ulaşılması gerçekten talihsizlik. Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var." dedi.

Şimdiye kadar Okinawa'dan bildirilen vakalara, ABD'ye ait Kadena Hava Üssü, Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu, Hansen ve McTureous üslerindeki vaka sayıları dahil edilmedi.

Japonya'nın güneybatısındaki ada eyaleti Okinawa'da bugüne kadar toplam 148 Kovid-19 vakası tespit edildi.

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