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23.12.2020 - 12:13 | | İHA

Japonya’dan İngiltere'ye seyahat kısıtlaması

Japonya'da hükümet koronavirüsün yeni mutasyonun bölgede ortaya çıkmasının ardından, İngiltere'den gelen yolculara yönelik ülkeye giriş kısıtlamalarını sıkılaştırma kararı aldı.

Japonya’dan İngiltere'ye seyahat kısıtlaması

Kovid-19 salgınında virüse dair mutasyon endişesi tüm dünyayı alarma geçirirken Japonya hükümetinden konuyla ilgili yeni adım geldi. Koronavirüsün yeni bir varyantına İngiltere'de rastlanması ile ilgili değerlendirmede bulunan Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, ülkesinin bölgeye yönelik seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırma kararı aldığını açıkladı.

Yarın itibariyle yürürlüğe girecek uygulama kapsamında Japonya'nın şimdilik İngiltere'den yeni girişlere izin vermeyeceğini ifade eden Kato, ülkesinde yaşayanların İngiltere'ye belirli koşullar altında gerçekleştirebildiği 7 güne kadarki iş seyahatlerinde ise ülkeye dönüşte 14 günlük öz karantina uygulamasının geri getirileceğini belirtti. Kato ayrıca, 27 Aralık'tan itibaren İngiltere'den dönen Japon vatandaşlarından ülkeden ayrılmalarından önceki 72 saat içinde test edildiklerine dair kanıt sunmalarının isteneceğini ifade etti. Kato, insanların sağlığını korumaya devam edecek olan Japonya hükümetinin önceliğinin herkesin güvenli bir yıl sonu geçirmesi olduğunu da sözlerine ekledi.

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