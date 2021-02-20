MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya'dan korona aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt
ABONE OL
20.02.2021 - 04:19 | | AA

Japonya'dan korona aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde kurulan aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüt etti.

Japonya'dan korona aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt

Kyodo ajansına göre Başbakan Suga, İngiltere'nin dönem başkanlığında çevrim içi düzenlenen "G7 Zirvesinde” Kovid-19 ile mücadele, Tokyo Olimpiyatları ve Çin'in bölgedeki statükoyu değiştirme çabalarına yönelik konuştu.

Suga, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüdünde bulundu.

Temmuz'da düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına yönelik zirve liderlerinin desteğini talep eden Suga, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, liderlerinin desteğinin alındığını belirtti.

Suga, zirve ortak bildirisinde kaydedilen "Japonya’nın bu yaz Tokyo Oyunlarını güvenli bir şekilde düzenleme kararlılığını destekliyoruz" beyanının, turnuvaya yönelik çabalar kapsamında ülkesine "moral verdiğini" bildirdi.

Kyodo'nun Japonya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı bilgiye göre zirvede Suga, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizinde Çin'in statükoyu değiştirme çabalarına karşı endişelerini de aktardı.

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte son durum...

Son dakika: Koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte son durum...

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Kocaeli'de zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet