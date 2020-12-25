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25.12.2020 - 09:29 | | AA

Japonya'dan mutasyon önlemi

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ile uçuşlara geçici olarak yasak getirdi.

Japonya'dan mutasyon önlemi

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19’un yeni varyantına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ile uçuşlara geçici olarak askıya alındığını bildiren Kato, pazar gününden itibaren İngiltere’den gelen Japon vatandaşlarından da ülkeye giriş yapmasından önceki 72 saat içinde girdiği Kovid-19 testinin negatif sonucunu ibraz etmesi gerekeceğini söyledi.

Kato, "Virüsün, Japonya genelinde yayılmasını tam anlamıyla önlemek ve halkın güvende hissetmesini sağlamak için hızlıca hareket etme kararı aldık." dedi.

Tedbir kapsamında Japonya'da otumu bulunan yabancılar haricinde, iş ve eğitim kapsamı dahil, İngiltere'den Japonya’ya tüm seyahatler geçici olarak durduruldu.

Japonya'ya kabul edilecek yolculardan, vaka durumu ve lokasyonların mobil telefon üzerinden izlenmesini sağlayan Kovid-19 takip uygulamasını kullanmaları talep edilecek.

TOKYO'DA RASTLANDI

Başkent Tokyo’da, bir süre önce Londra’da bulunmuş 30 yaşlarında bir Japon vatandaşının virüse yakalandığı kaydedildi.

Tokyo Metropol Valiliği, vakanın "daha bulaşıcı olduğu" iddia edilen Kovdi-19 varyantı olup olmadığının araştırılacağını açıkladı.

 

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