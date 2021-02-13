MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya'dan Pfizer'ın covid-19 aşısına yeşil ışık
ABONE OL
13.02.2021 - 04:40 | | AA

Japonya'dan Pfizer'ın covid-19 aşısına yeşil ışık

Japonya, ilaç üreticisi Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yerel kullanımına yeşil ışık yaktı.

Japonya'dan Pfizer'ın covid-19 aşısına yeşil ışık

 

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, düzenlediği basın toplantısında, Pfizer’ın Kovid-19 aşısının ülke içinde kullanımına bakanlık heyetinin olumlu yaklaştığını belirtti.

Test sonuçlarına göre aşının yeterli seviyede etkisinin anlaşıldığını aktaran Tamura, hafta içinde 20 bine yakın doktor ve hemşirenin aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tamura, "Kovid-19 ile mücadelede aşıların büyük rol oynadığının farkındayız. Bu onay, mücadelenin ileriye taşınmasında ve halk sağlığının korunmasında oldukça önemli." dedi.

Başbakan Suga Yoşihide de halkın en yakın zamanda aşılanması için tüm çabayı sarf edeceklerini söyledi.

Halihazırdaki takvime göre mart ortasında ülke geneli 3,7 milyon sağlık çalışanının, nisan başında 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlanacak.

Pfizer aşısının yaklaşık 400 bin dozluk ilk kısmını dün teslim alan Japonya'nın resmi onayı hafta başında duyurması bekleniyor.

Hükümet 157 milyon kişiye yetecek dozu kapsayan toplam 310 milyon aşının Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.

İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika| MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması! Başlıyor

Son dakika| MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması! Başlıyor

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı

İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet