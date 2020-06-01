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01.06.2020 - 00:22 | | AA

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem

 

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki olan 5,3 şiddetindeki deprem, 100 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle sabah 06.02'de meydana gelen deprem, çevre eyaletler Toçigi, Gunma, Saitama'da da hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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