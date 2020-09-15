Japonya’nın yeni lideri Suga olacak

Şinzo Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle başbakanlıktan ve parti liderliği görevinden istifa etmesi sonrası halen LDP milletvekili, Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga, eski Dışişleri Bakanı ve LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanı Kişida Fumio ile eski Savunma Bakanı ve LDP eski Genel Sekreteri İşiba Şigeru, LDP lideri olmak için yarıştı. 71 yaşındaki Suga, 534 oyun 377’sini alarak parti liderliğine seçildi. Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül’de yapılacak olağanüstü oturumda Suga’nın başbakanlık görevine getirilmesi bekleniyor. Suga, önceki hükümetin reform ve serbestiyet politikalarını devam ettireceklerini belirtti.