18.06.2020 - 15:51 | | DHA
JFK’nin kız kardeşi Jean Kennedy Smith, hayatını kaybetti
Suikasta uğrayan eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin kız kardeşi Jean Kennedy Smith 92 yaşında hayatını kaybetti.
Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin kız kardeşi Jean Kennedy Smith yaşamını yitirdi. Jean Kennedy, ABD elçisi olarak Kuzey İrlanda barış sürecinde kilit rol oynamıştı.
Maske takmakta direnen kadına ceza kesildiİstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne girişlerde maskesi olmayan vatandaşlar uyarıldı. Yasağa rağmen kimi vatandaşların maske takmamayı sürdürdüğü görüldü. Maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.