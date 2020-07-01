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01.07.2020 - 10:23 | | İHA

Joe Biden, corona virüs salgını nedeniyle seçim mitinglerini iptal etti

ABD'de Demokratların Başkan adayı Joe Biden, corona virüs salgınının yayılma riskine karşı daha önce duyurduğu seçim mitinglerini iptal etti.

Joe Biden, corona virüs salgını nedeniyle seçim mitinglerini iptal etti

Eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat aday Joe Biden, seçim mitinglerini iptal etti. Corona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden artması ve salgının yeniden yayılması riskine karşın seçim mitinglerini bu süreçte düzenlemeyeceğini ifade etti.

Joe Biden,”Bu benim için modern tarihin en sıra dışı seçim kanpanyası. Sadece kendim için değil ülkem için de uzman doktorların tavsiyelerini dinleyerek daha önce yapılacağı açıklanan seçim mitinglerimi yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de Başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

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