Kabinden ‘bebek görme’ ziyareti

Dezanfekte olan aracın kabinine giren çiftler, bebeklerini aile üyelerine sosyal mesafeli ve güvenli bir şekilde gösterebiliyor. Güney Amerika’da salgından en fazla ülkelerden biri olan Meksika’da toplam vaka sayısının 434 bin, ölü sayısının ise 47 bini aştığı biliniyor.

ABD’de virüsten dakikada bir ölüm

ABD’de yeni tip koronavirüsten ölümler yine rekor kırdı. 27 Mayıs’tan bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. Bir günde yaklaşık 1500 kişi yaşamını yitirdi. Hemen hemen dakikada bir Amerikalı coronavirüsten yaşamını yitiriyor. Temmuz ayında 25 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşama veda etti. Can kaybı bir ayda yüzde 20 arttı toplam sayı 158 binie dayandı Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi, 22 Ağustos itibariyle can kaybının 168 bin ile 182 bin arasında olacağını öngörüyor. Ölümlerin Alabama, Kentucky, New Jersey, Puerto Rico, Tennessee ve Washington eyaletlerinde hızlanacağı belirtiliyor. Beyaz Saray danışmanı Dr. Deborah Birx, 4.7 milyon vakanın tespit edildiği Amerika’da salgının Arizona, Kaliforniya, Florida ve Teksas’tan Orta Batı’ya kaydığını söyledi.

Hindistan İçişleri Bakanı’na bulaştı

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Şah, hastanede tedavi olacağını duyurdu. Hintli bakan, “Son günlerde benimle temasa geçenlerden, evlerinde kendilerini izole etmelerini ve koronavirüs testi yaptırmalarını rica ediyorum” dedi. Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 757 bini aşmış durumda. Ülkedeki toplam can kaybı ise 37 bin 452.