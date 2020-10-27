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27.10.2020 - 20:35 | | AA

Kabus devam ediyor! İtalya'dan kötü haber

Çin'de aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni merkezi Avrupa oldu. Gelen bilgilere göre İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 21 bin 994 yeni vaka tespit edildi. Böylece, salgının başladığı şubat ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Kabus devam ediyor! İtalya'dan kötü haber

Salgının başından beri Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 564 bin 778 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 255 bin 90'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1411'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 221 artarak 37 bin 700 oldu. Günlük bazda ölü sayısı, 15 Mayıs’tan bu yana ilk kez 200'ün üzerine çıktı.

İyileşenlerin sayısı 3 bin 362 artarak, 271 bin 988 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, yaşlı vaka sayılarının arttığına dikkati çekerek gençlerin yaşlıları korumak için özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Gianni Rezza da yeni vakalardaki artışa rağmen durumun yoğun bakım uyarı seviyesinin altında olduğunu ifade etti.

 

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