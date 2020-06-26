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26.06.2020 - 10:02 |

Kadın başbakan koronavirüs zirvesi nedeniyle düğününü erteledi

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Temmuz ayı ortasındaki AB'nin corona virüs zivesine katılmak için ileri bir tarihte evlenecek.

Kadın başbakan koronavirüs zirvesi nedeniyle düğününü erteledi

Kriz başladığından beri ilk defa liderlerin fiziksel olarak bir araya geleceği AB zirvesi 17-18 Temmuz'da düzenlenecek.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta, "Bu adamla evlenmek için gerçekten gün sayıyorum" dedi; ancak liderler zirvesi ile aynı güne denk geldiği için bunun o kadar kolay olmadığını söyledi.

Avrupa'da corona virüs salgınında örnek gösterilen ülkelerden biri olan Danimarka'da, şimdiye kadar 12 bin 636 vaka kayıtlara geçti. Can kaybı ise 603.

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