Kadın başbakan koronavirüs zirvesi nedeniyle düğününü erteledi

Kriz başladığından beri ilk defa liderlerin fiziksel olarak bir araya geleceği AB zirvesi 17-18 Temmuz'da düzenlenecek.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta, "Bu adamla evlenmek için gerçekten gün sayıyorum" dedi; ancak liderler zirvesi ile aynı güne denk geldiği için bunun o kadar kolay olmadığını söyledi.

Avrupa'da corona virüs salgınında örnek gösterilen ülkelerden biri olan Danimarka'da, şimdiye kadar 12 bin 636 vaka kayıtlara geçti. Can kaybı ise 603.