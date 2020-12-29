Kadın hakları savunucusuna 5 yıl 8 ay hapis

2.5 yıldır tutuklu olan el Hezlul (31) “Terörle mücadele kapsamında suç kabul edilen faaliyetlerde bulunmak”la suçlandı. Riyad Ceza Mahkemesi, el Hezlul’un cezasının yarısının durdurulmasına hükmederken, hapiste geçirdiği süreyi de göz önüne alarak 3 ay daha cezaevinde kalmasına karar verdi. Hapishanede işkence gördüğü öne sürülen Luceyn el-Hezlul kadınların araba kullanma hakkı için kampanya yürütüyordu.