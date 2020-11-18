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18.11.2020 - 15:23 | | DHA

Kahraman polis iki kişiyi ve köpeği yangından kurtardı

ABD’de polis memuru Carson Howard, kendi güvenliğini hiçe sayarak alevler içindeki eve girdi 2 kişi ile bir köpeğin hayatını kurtardı.

Kahraman polis iki kişiyi ve köpeği yangından kurtardı

ABD’nin New Hampshire eyaletine bağlı Conway’de bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine görevlendirilen polis memuru Carson Howard, alevler içinde kalan evdekileri kurtarmak için canını düşünmedi.

Yangın devam ederken girdiği evden iki kişiyi ve köpeği kurtaran polis memurunun kahramanlığı, başına taktığı kasktaki kamera sayesinde kayıt altına alındı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, ev yangını ihbarı alarak olay yerine gelen Howard’ın yanan binaya doğru koştuğu görülüyor. Polis memuru, içeriden ses geldiğini duyunca kendi güvenliğini bir an bile düşünmeden yangın devam ederken eve giriyor. Kahraman polis evde mahsur kalan 2 kişiyi ve köpeği zarar görmeden evden çıkarmayı başarıyor.

Conway Polis Departmanı, Howard’ın görüntülerini, “Polis memuru Howard, kendi güvenliğini bir an bile düşünmeden alevler içinde kalmış eve koştu. 2 kişiyi ve köpeklerini güvenli bir yere götürdü. O, özverinin ve ‘rozetin arkasındaki kalp atışı’nın harika bir örneği” notu eşliğinde sosyal medyada paylaştı.

 

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