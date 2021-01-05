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05.01.2021 - 23:50 | | DHA

Kahreden detay ortaya çıktı! 3 kişi aranıyor

Norveç'te meydana gelen toprak kayması, bir ailenin tüm fertlerinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Baba Björn-Ivar Grymyr Jansen (40), hamile anne Charlot (31) ve Almanın (2) cansız bedenleri kurtarma çalışmalarında bulundu.

Kahreden detay ortaya çıktı! 3 kişi aranıyor

Norveç'in başkenti Oslo'nun 40 kilometre kuzeydoğusundaki Gjerdrum köyünde meydana gelen toprak kayması, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yerel medya, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerin, baba Björn-Ivar Grymyr Jansen, hamile anne Charlot ve küçük kızları Almanın cansız bedenlerine ulaştığını duyurdu.

Anne Charlotun 8 aylık hamile olduğu ifade edildi. Toprak kaymasının meydana geldiği bölgede 3 kişinin hala kayıp olduğu, bu kişileri kurtarmak için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Düzce'de yanan ev kullanılamaz hale geldiDüzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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