18.10.2020 - 07:00 |
Kahveye ilaç atan kadına 4 yıl hapis
İtalya’da iş yerindeki bir rakibini kovdurmak için kahvesine sakinleştirici ilaç koyduğu belirlenen bir kadın 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Çalıştığı sigorta şirketinde işten çıkarma yapılacağını duyan Mariangela Cerrato, iş arkadaşı Alice Bordon’u kovdurtmak için kahvesine kaygı giderici bir sakinleştirici ilaç koymaya başladı. Rakibini yorgun göstererek kovdurmayı ve kendi pozisyonunu korumayı amaçladığı belirtilen Cerrato (53) olay ortaya çıkınca davalık oldu.