İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi’nin yaptığı, Avrupa Kalp Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma, daha önce beyin ve akciğeri etkilediği bilinen koronavirüsün, kalbe de zarar verdiğini ortaya koydu. 69 ülkede 1200’den fazla Kovid hastasının ekokardiyogram olarak bilinen kalple ilgili ultrason taramalarını inceleyen araştırmacılar, hastaların yüzde 55’inde kalp problemleri olduğunu buldu. İngiliz Kalp Vakfı (BHF) tarafından finanse edilen araştırmanın sonucunda, her

7 kişiden 1’inin kalbinde “ciddi anormallik” belirtisi görüldü.

Şikâyetleri yoktu

Hastaların 3’te 1’inden fazlasında ventriküllere (kalbin iki ana odası) zarar geldiği, yüzde 3’ünün kalp krizi geçirdiği ve yüzde 3’ünde ise kalp dokusunun iltihaplandığı tespit edildi. Bu hastaların çoğunda daha önce bilinen bir kalp hastalığının olmadığı belirtildi. Çin ve İtalya’da yapılan çalışmalarda da Kovid-19’lu hastaların yüzde 20’sinde kalp hasarı olduğu belirlenirken, genel olarak Kovid-19 hastalarında kalp hasarının ne kadar yaygın olduğunun henüz bilinmediği açıklandı.

Oksijen eksikliği doku hasarına neden oluyor

Bilim insanları, akciğerlerde iltihaplanma ve sıvı birikmesine yol açan koronavirüsün, kalbin kan pompalamak için daha fazla çalışmasına neden olduğunu belirtti. Hastada bu durum meydana geldiğinde kalp çok fazla çalışmayabiliyor veya oksijen eksikliği kalpte doku hasarına neden olabiliyor. Bazı hastalarda ise koronavirüs, kalp kasını doğrudan iltihaplandırıp bozabiliyor. Araştırmaya liderlik eden Prof. Marc Dweck, “Kovid-19 kalp de dahil olmak üzere vücudun birçok bölgesinde derin etkileri olabilecek karmaşık, çok sistemli bir hastalık. Birçok doktor Kovid-19’lu hastalar için ekokardiyogram uygulanmasında tereddüt etmiştir, çünkü hastalarla yakın teması içeren ek bir prosedürdür. Çalışmamız bu taramaların önemli olduğunu gösteriyor, çünkü taramalardan geçen hastaların 3’te 1’i için tedavi geliştirdiler” dedi.

Florida’da rekor vaka

ABD’nin Florida eyaleti, salgının başlangıcından bu yana herhangi bir ABD eyaletinde kaydedilen koronavirüs vakalarındaki en büyük günlük artışı gördü. Eyalette geçen pazar günü 15 bin 300 yeni vaka görüldü. Öte yandan Teksas eyaletinde ise hastaneye yatışlar 327’ye yükseldi ve üst üste 14. gün için rekor bir artışla vaka sayısı 10 bin 410’a yükseldi. Bu arada salgının merkez üssü haline gelen ABD’de Kovid’in çıkış noktası olarak görülen New York’ta 13 Mart’tan bu yana ilk kez geçen cumartesi günü koronavirüs kaynaklı can kaybı kaydedilmedi.

‘Antikor birkaç ayda kayboluyor’

İngiltere’de King’s College tarafından yapılan araştırma, koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin birkaç ay içinde bağışıklığını yitirebileceğine ve gripte olduğu gibi her yıl yeniden hastalanabileceğine işaret ediyor. Türünün ilk örneği olduğu belirtilen araştırma kapsamında Londra Guy’s and St Thomas Hastanesi’ndeki 90’dan fazla hasta ve sağlık çalışanının bağışıklık sistemi tepkileri incelendi. Koronavirüse karşı savaşan antikorların seviyesinin ilk belirtiler göründüğü andan itibaren yükselerek üç hafta içinde zirveye çıktığı ve sonra hızla azalmaya başladığı görüldü.

Bağışıklık düştü

Kan testlerine göre, hastaların yüzde 60’ı virüsle savaşlarının doruk noktasında güçlü bir antikor tepkisi geliştirdi. Üç ay sonra bu hastaların sadece 17’sinde bağışıklık seviyesinin korunduğu ortaya çıktı. Aynı dönem içinde bağışıklık seviyesi 23’te bire düştü. Bazı vakalarda ise hiç antikor bulunamadı. Çalışmaya öncülük eden Dr. Katie Doores, “İnsanlar, virüse karşı makul seviyede antikor geliştiriyor ancak bu seviye, zirvenizin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak kısa sürede düşmeye başlıyor. Bu zirve noktası, antikorların ne kadar vücudunuzda kalmaya devam edeceğini belirliyor” diye konuştu.

10 milyon çocuk okula dönemeyebilir

Dünya genelinde 10 milyon çocuğun koronavirüs salgını nedeniyle “asla okula dönemeyebileceği” açıklandı. “Save the Children” adlı çocukları koruma teşkilatı yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinin okul kapanmalarından etkilenen 9.7 milyon çocuk için “benzeri görülmemiş bir eğitim acil durumuna” neden olduğunu bildirdi.

Asansörden 71 kişiye virüs bulaştı

Çin’de bir kadının asansörü kullandıktan sonra 71 kişiye koronavirüs bulaştırdığı ortaya çıktı. Kovid-19 hastalığıyla ilgili hiçbir belirti göstermeyen kadın, önlem amaçlı evinde karantinadaydı. Ancak oturduğu apartman bloğunda kendisinden sonra asansörü kullanan komşusuna virüsü bulaştırdı. Ardından alt kattaki komşunun evine annesi ve onun sevgilisi geldi, çift böylece Kovid’e yakalandı. Çift sonra bir grupla bir partiye katıldı. Bu zincirde peş peşe 71 kişiye virüs bulaştı. Hastalığın kaynağı olan kadının “asemptomatik” olduğu bildirildi.

Zenginler para dökmeye hazır

Dünyanın en zengin 83 kişisinin imzaladığı ve ‘Guardian’ gazetesiyle paylaştığı açık mektupta milyarderler, “Kovid-19 dünyaya saldırırken, bizim gibi milyonerler dünyamızı iyileştirmede kritik bir rol oynamaktadır. Hayır, yoğun bakım servislerindeki hastalara bakan biz değiliz. Hastayı hastanelere götürecek ambulansları kullanmıyoruz. Bakkal raflarını yeniden stoklamıyoruz veya kapı kapı yiyecek teslim etmiyoruz. Ama çok fazla paramız var. Dünyamızın bu krizden kurtulması için şimdi bu paraya ihtiyaç var ve önümüzdeki yıllarda da ihtiyaç duyulmaya devam edecek” dedi. Bu mektuba imza atanlar arasında Ben and Jerry’s dondurmalarının kurucu ortağı Jerry Greenfield, Disney’in varisi Abigail Disney, Yeni Zelanda’nın en zengin ikinci adamı olan senarist ve yönetmen Richard Curtis, Silikon Vadisi teknoloji şirketlerine milyonlarca yatırım yapan İrlandalı girişimci John O’Farrell gibi isimler yer alıyor.