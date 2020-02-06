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06.02.2020 - 09:58 | | DHA

Kameralar önünde dehşet... Ünlü boksör eşinin boğazını sıktı!

ABD'nin Florida eyaletinde hayır işleri için yapılan bir basketbol maçına katılan dünyanın en iyileri arasında gösterilen tüy sıklet boksör Gervonta Davis, seyirciler arasında bulunan eşinin boğazını sıktı. Gözü dönmüş adam, kadını boğazından tutarak saha dışına kadar sürükledi.

Kameralar önünde dehşet... Ünlü boksör eşinin boğazını sıktı!

Florida eyaletinin Miami kentinde Cumartesi günü hayır işleri için düzenlenen basketbol maçına izleyici olarak katılan ünlü boksör Gervonta Davies'in salonda bir kadının boğazına sarıldığı görüldü. Davies'in, daha sonra çocuklarının annesi olduğu öğrenilen kadını, boğazından tutarak saha dışına çıkardığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepki alan ünlü boksör, Florida polisine giderek teslim oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapın 25 yaşındaki boksör olayı doğrulayarak "Evet ona agresif davrandım ve 'Hadi ama' dedim. O çocuğumun annesi. Onu hiçbir zaman incitmem" dedi.

Davies, daha sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

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