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12.02.2020 - 03:11 | | AA

Kanada salgın nedeniyle Çin’deki 188 vatandaşını daha tahliye etti

Kanada, Çin’deki yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan 188 vatandaşını daha tahliye ettiğini duyurdu.

Kanada salgın nedeniyle Çin’deki 188 vatandaşını daha tahliye etti

 

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, Çin’in Hubey eyaletinde bekleyen 130 Kanada vatandaşının, 58 aile bireyi ile birlikte tahliye edildiğini bildirdi. Champagne, 188 kişiyi taşıyan uçağın, Ontario eyaletine bağlı Trenton kentindeki askeri tesiste kurulan karantina bölgesine getirildiklerini ifade etti.

Ülkeye getirilen 188 kişilik son grup da geçen hafta Vuhan'dan tahliye edilen ilk gruptaki 213 Kanada vatandaşı ile birlikte Trenton Askeri Üssü’nde iki hafta boyunca karantina altına kalacak.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Şefi Dr. Theresa Tam de son tahliyeyi gerçekleştiren uçaktaki 25 kişilik uçuş ekibinin kontrolden geçirildiğini, salgının merkezinde zaman geçirmedikleri ve uygun enfeksiyon önleme ve kontrolünü takip ettikleri için karantinadan güvenli bir şekilde serbest bırakıldığını açıkladı.

Kanada’daki vaka sayısı 7’ye yükseldi

Bu arada, Kanada’da koronavirüs ile enfekte olan vaka sayısı 7’ye yükseldi. Kanada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vakalardan 4’ü Ontario ve 3’ü ise British Columbia eyaletinde bulunuyor.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould ise koronavirüs salgını için yürütülen çalışmalara yardımcı olmak için Dünya Sağlık Örgütü'ne 2 milyon dolar bağışlandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ayrıca Çin'e yaklaşık 16 ton kişisel koruyucu ekipman, kıyafet, yüz siperi, maske, gözlük ve eldiven gönderildiği kaydedildi.

Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
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