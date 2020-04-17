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17.04.2020 - 18:32 | | AA

Kanada'da corona virüs kabusu! Ölenlerin sayısı hızla artıyor...

Gelen son dakika haberine göre; Kanada'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 arttı.

Kanada'da corona virüs kabusu! Ölenlerin sayısı hızla artıyor...

 

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 440 kişi artarak 1273'e yükseldi. Kovid-19 görülen kişi sayısı da 4 bin 426 artışla 30 bin 106'ya çıktı.

Ölen Müslümanların cenaze işlemleri tartışılıyor

Öte yandan salgında hayatını kaybeden Müslümanların defin işlemleri konusunda tartışma başladı. Kanada İmamlar Konseyi (CCI) tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan ölen Müslümanların naaşlarının yıkanmadan ve kefenlenmeden defnedilmesi önerildi. Cenaze namazının da 1-2 kişi ile kılınmasının yeterli olacağı belirtildi. Konseyin bu önerisine bazı alimler ve imamlar itiraz ediyor.

Yeni emekli doktorlar ve son sınıf tıp öğrencileri göreve çağrıldı

Quebec eyaletindeki sağlık kuruluşlarında giderek artan sağlık personeli ihtiyacını karşılamak için yeni emekli olan doktorlar ve son sınıf tıp öğrencileri göreve çağrıldı.

Quebec Sağlık Bakanı Danielle McCann imzalı talimata göre, eyaletteki özel kuruluşlarda çalışan hemşireler, solunum uzmanları ve tıp teknisyenlerinin yanı sıra tıp fakültelerinde eğitimini tamamlamaya yakın öğrenciler, salgınla mücadelede görev alacak.

Bu arada yeni emekli olan ve 70 yaşını geçmeyen doktorlar da sağlık kuruluşlarında tekrar çalışmaya başlayacak.

Kovid-19 nedeniyle işten çıkarılan pilotlar orduda çalışacak

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle havayolu şirketlerinde işten çıkarılan yüzlerce pilottan bir kısmının istihdam edileceği belirtildi. Bu kararla orduda deneyimli pilot açığının da giderileceği kaydedildi.

Kanada genelinde Air Canada ve WesJet başta olmak üzere geçen ay yüzlerce pilot, teknisyen ve teknik personel, seyahat kısıtlamaları ve küresel salgının diğer etkileri nedeniyle işten çıkartmıştı.

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