MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kanada'da corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e çıktı
ABONE OL
18.03.2020 - 20:21 | | AA

Kanada'da corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e çıktı

Kanada'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kanada'da corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e çıktı

 

Hükümetin internet sitesinde salgına ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4'ten 8'e, virüs bulaşanların sayısı ise 375'ten 569'a çıktı.

Ölümlerin 7'si British Columbia, 1'i de Ontario eyaletinde gerçekleşti.

82 milyar dolarlık yardım paketi

Salgın nedeniyle karantina altında olan Başbakan Justin Trudeau, bu şartlarda üçüncü kez basın toplantısı düzenledi.

Trudeau, Kanadalılara, gelir desteği, ücret sübvansiyonları ve vergi ertelemelerinin dahil olduğu 82 milyar dolarlık bir yardım paketinin müjdesini verdi.

Paketin 27 milyar dolarlık kısmının doğrudan halka verilecek destekleri içerdiğini belirten Trudeau, kalan 55 milyar dolarlık kısmın da vergi ertelemeleri yoluyla iş dünyasının likidite ihtiyacına destek için kullanılacağını ifade etti.

Başbakan Trudeau, salgın nedeniyle geçici olarak kapatılan federal parlamentonun paketi görüşmek üzere açılacağını, ardından tekrar kapanacağını kaydetti.

WestJet tüm uluslararası uçuşları durdurdu

Öte yandan, Kanadalı hava yolu şirketi WestJet, tüm uluslararası uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Calgary merkezli şirketten yapılan açıklamada, bundan böyle Kanada hükümetiyle ortak kurtarma uçuşlarına odaklanılacağı bildirildi.

Montreal merkezli Air Transat ile Porter hava yolu şirketi de uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandıSivas'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 Mart Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak? - 1305. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oluyor

18 Mart Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak? - 1305. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oluyor

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber