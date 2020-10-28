28.10.2020 - 19:35 | | AA
Kanada'da ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Gelen son dakika haberine göre; Kanada'da pozitif vaka sayısı 225 bin 690'a çıktı, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 51’e yükseldi.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 271 yeni ölüm vakası kaydedildi. Böylece Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 51’e yükseldi.
Kanada’daki pozitif vaka sayısı da son bir haftada 28 bin 775 artarak, 225 bin 690'a çıktı.
Ülkede bugüne dek toplam 9 milyon 702 bin 468 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.
Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 188 bin 89'a ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bakan Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.Sağlık Bakanı Koca: ''İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır''