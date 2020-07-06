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06.07.2020 - 19:00 | | AA

Kanada'da ölenlerin sayısı 8 bin 738'e çıktı

Kanada'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle son 4 günde 75 kişi yaşamını yitirdi.

Kanada'da ölenlerin sayısı 8 bin 738'e çıktı

 

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 738'e yükseldi.

Vaka sayısı 1297 artışla 107 bin 381'e ulaştı. Kanada'da bugüne kadar 2 milyon 940 bin 925 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Salgının başlangıcından bu yana hastalığı atlatanların sayısı 70 bin 759'a çıktı.

Karantinaya girmeyen 2 Amerikalıya ceza

Öte yandan Ontario Eyalet Polisi, Kanada'nın ABD ile sınır kentlerinden Thunder Bay'e gelen 65 ve 66 yaşlarındaki ABD vatandaşı karı kocaya, 14 gün karantinada kalma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 bin Kanada doları ceza kesildiğini duyurdu.

Kanada Halk Sağılığı Ajansı Toronto ve Montreal başta olmak üzere ülkenin yolcu trafiği yoğun havalimanları ile sınır kapılarına ek sağlık görevlisi tahsis edildiğini açıkladı.

Masker için uyaran şoförü darp ettilerMersin'in Tarsus ilçesinde, maskesiz belediye otobüsüne binmeye çalışan 2 kişi, kendilerini uyaran şoför M.T.'yi (65) darbetti. M.T. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
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