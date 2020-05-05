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05.05.2020 - 10:00 | | AA

Kanada’da son 24 saatte Covid-19’dan 207 kişi öldü

Kanada’da yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 207 kişi daha hayatını kaybetti.

Kanada’da son 24 saatte Covid-19’dan 207 kişi öldü

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 3 bin 774 olan Covid-19 kaynaklı ölümler, son 24 saatte gerçekleşen 207 ölümle 3 bin 981’e yükseldi.

Ülke genelinde vaka sayısı son 24 saatte 1298 artışla 59 bin 474’ten 60 bin 772’ye çıktı.

"KORUCUYU EKİPMAN İHTİYACIMIZ VAR"

Salgının etkili olduğu eyaletlerden British Columbia Hemşireler Sendikası Başkanı Christine Sorensen, basına yaptığı açıklamada, salgınla mücadeleye başladıkları 20 Mart’tan bu yana yetersiz ekipmanlarla çalıştıklarını söyledi. Sorensen, "Solunum maskeleri, maskeler ve diğer kişisel koruyucu ekipmanlar, bizim için son savunma hattıdır. Bazı acil servislerde, şu anda bakkallarda veya gıda işleme tesislerinde bulunanlar gibi pleksiglas engellerin bile olmadığı teşhis masaları var. Salgına karşı mücadele ederken bizleri korumak için yeterli önlük, eldiven, yüz siperi ve N95 solunum maskesi yok. Bunu 20 Mart'tan beri söylüyoruz." dedi.

Sorensen, hemşirelere vardiya başına sadece bir maske verilmesi ya da mola verdiklerinde kullanılmış maskelerini bir kağıt havluya bırakmalarının söylenmesi gibi uygulamaların sıkıntı verici olduğunu anlattı.

Sendika ayrıca süresi dolmuş koruyucu ekipmanların kullanımıyla veya kullanılmış maskelerin yeniden kullanım için işleme tabi tutulmasıyla ilgili de endişeli olduğunu duyurdu. Kanada’da salgının başladığı ilk günlerden itibaren yaşanan maske, solunum cihazı, koruyucu elbise ve diğer ekipmanların sıkıntısı halen devam ediyor.

AIR CANADA'NIN İLK ÜÇ AYLIK ZARARI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Hava yolu şirketi Air Canada’nın, yılın ilk üç aylık döneminde 1,05 milyar dolar zarar ettiği açıklandı. Air Canada’dan yapılan açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 345 milyon dolar kar edilirken, bu yıl aynı dönemde alınan Covid-19 önlemleri nedeniyle zarar yaşandığı duyuruldu.

Air Canada, dünyadaki birçok hava yolu şirketi gibi, Covid-19 salgınının başlamasının ardından uluslararası tarifeli uçuşlarını durdurmuştu. Şirket şu an kapasitesinin yüzde 10'u ile çalışıyor.

Kumar baskınında dolapta yakalandı, "Ben esnafım" dediİzmir çeşme'de polis ekipleri bir villaya kumar baskını düzenledi. Kumar oynadıkları ileri sürülen bazı şüpheliler villada bulunan dolaplara saklandı. Polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu, şüpheliler saklandıkları dolaplarda yakalandı. Şüphelilere 52 bin 275 TL para cezası kesildi.
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