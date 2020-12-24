Kanser yalanına 5 ay hapis

2015 yılında çevresine ve yerel basına vajina kanseri olduğunu, doktorlarının kurtulma şansı olmadığını ve ‘en büyük hayalinin ölmeden önce evlenmek’ olduğunu söyleyen Standen, arkadaşlarından ve iş adamı, futbolcu gibi ünlü kişilerden düğünü için para topladı. Topladığı parayı, düğün dışında Türkiye’de balayı tatili ve pek çok seyahat için harcayan Standen, en sonunda çevresindekilerin bazı davranışlarından şüphelenmesi sonrası suçunu itiraf etti. Önceki gün düzenlenen duruşmada hakim, “Söylediğin yalanla yetinmeyip toplumun semptasini kazanmak, destek sağlamak için basına konuşmuşsun. Sadece arkadaşlarını değil toplumu da kandırmışsın” ifadesini kullanarak Standen’a 5 ay hapis cezası verdi. Ayrıca hakim, Standen’den toplanan paranın 2 bin sterlinini (20 bin 466 lira) de iade etmesini talep etti.