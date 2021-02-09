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09.02.2021 - 15:39 | | AA

Kara kış Almanya'yı vurdu

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle hayat durdu. Birçok şehirde tren ve banliyö seferleri iptal edilirken, bazı otoyollarda araçlar mahsur kaldı.

Kara kış Almanya'yı vurdu

Almanya'da üç gündür devam eden kar yağışı özellikle Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde etkili oluyor.

Eyalette, tipi ve buzlanmadan dolayı tren seferleri iptal edildi, araçlar otoyollarda saatlerce mahsur kaldı.

Özellikle Bielefeld yakınlarındaki A2 otoyolunda, kara saplanan tırların yolu kapatması nedeniyle 37 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yardım ekipleri araçlarda bekleyenlere battaniye ve sıcak içecek dağıttı.

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar büyük şehirlerde de ulaşımın aksamasına neden oldu.

Birçok şehirde tren ve banliyö seferleri iptal edildi.

Dortmund Havalimanı'nda, pistin kar ve buz kaplanması nedeniyle uçak seferleri durduruldu.

Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, ülkenin orta ve kuzey kesiminde yaşayan vatandaşlara çarşamba gününe kadar trafiğe çıkmamaları ve zorunu olmadığı sürece seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, hafta sonuna kadar Hamburg, Bavyera, Baden-Württemberg eyaletlerinde yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi.

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