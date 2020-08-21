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21.08.2020 - 09:30 | | İHA

Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız ve İngiliz uçağına Rus savaş uçağından müdahale

Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan Fransa ve İngiltere'ye ait uçaklar, Rus Su-30 tipi savaş uçağı ile uzaklaştırıldı.

Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız ve İngiliz uçağına Rus savaş uçağından müdahale

Özellikle NATO ve ABD uçaklarının sürekli keşif uçuşu yaptığı Karadeniz üzerinde bu kez Fransa ve İngiltere Savunma Bakanlığına ait savaş uçakları keşif uçuşu gerçekleştirdi. Karadeniz’in tarafsız sularında İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait Raytheon Sentinel tipi keşif uçağı, ardından da Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait Breguet Atlantique P1150 tipi keşif uçağı hareket halindeyken Rus radarları sinyal verdi. Bunun üzerine Rus sınırlarına da yaklaşan uçaklara müdahale amacıyla Rusya Savunma Bakanlığına ait Su-30 tipi savaş uçağı Güney Askeri Bölgesi’ndeki havaalanından kalkış yaptı. Uçak havalandıktan sonra İngiliz ve Fransız keşif uçaklarına yönelerek ülke sınırlarına yaklaşmasına engel oldu. Kısa aralıklara uçuş yapan İngiliz ve Fransız savaş uçakları, Rus savaş uçağını görünce uçuş yaptıkları alandan uzaklaştı.

RUS BASININDAN TÜRKİYE İDDİASI

İngiltere ve Fransa’ya ait keşif uçaklarının Karadeniz’de görülmesinden sonra Rus basınından ilginç bir iddia geldi. Özellikle Karadeniz’de Fransız uçaklarının yakın zamanda hiç uçuş yapmadığına dikkat çeken Rus basını, İngiltere ve Fransa’nın bu uçuşlarını Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerilime ve Türkiye’nin ayrıca Karadeniz’de petrol ve doğalgaz aramasına bağladı. Bazı kaynaklar bu uçakların Karadeniz üzerindeki uçuşlarında Türkiye’nin hareketlerini de gözlemlediğini iddia ederken, İngiltere ve Fransa’dan uçuşların niteliğine dair resmi açıklama yapılmadı.

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