‘Karalahana bağışıklığı güçlendirir’

Bahçesinden topladığı karalahana ve turplarla poz veren Gisele Bündchen, bu fotoğrafları Instagram’da paylaşırken şunları yazdı: “Gıdalar bağışık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olan en önemli araçlardan biridir. ‘Gıdanın senin ilacın olmasına izin ver’ şeklindeki atasözüne hep inanmışımdır. Daha iyi yiyecek seçimleri yapmaya başladığımda, hayatımda daha büyük değişiklikler yaşadığımı hissettim. Meyve, sebze tükettiğimizde onlardaki vitamin ve besleyiciler bizi daha sağlıklı kılıyor, vücut mekanizmamızın daha iyi çalışmasına yardımcı oluyor. En sevdiğim aktivitelerden biri evime bahçemizden taze sebzeler getirmektir.”