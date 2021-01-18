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18.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Karanlıktaydım öldüğümü sandım’

Ünlü rock grubu Rolling Stones’un ilham perisi İngiliz şarkıcı Marianne Faithfull, 21’inci solo albümünü nisanda çıkarmaya hazırlanırken yakalandığı Kovid-19 ile mücadelesini anlattı.

‘Karanlıktaydım öldüğümü sandım’

74 yaşındaki Faithfull, üç hafta Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda kaldıktan sonra koronavirüsün akciğerlerinde bıraktığı hasar dolayısıyla büyük ihtimalle bir daha şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı.

Yakınları ölüm ilanını hazırlarken mucizevi bir şekilde iyileştiğini ve albümünü tamamladığını belirten Marianne Faithfull, koronavirüsün yakın dönem hafızasına büyük zarar verdiğini söyledi. Hastalanma ya da yoğun bakıma gitme hakkında hiçbir şey hatırlamadığını ifade eden şarkıcı, “Tek bildiğim çok karanlık bir yerdeydim, muhtemelen ölümdü bu... Hastalık beni çok yordu, ciğerlerimde hasar bıraktı. Ama tüm bu yaşadıklarıma rağmen hayattan umutluyum ve mucizelere inanıyorum” dedi.

 

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