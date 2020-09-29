'Karantina bir aydan uzun sürebilir'

Netanyahu sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, "Hepimiz aynı gemideyiz" diyerek İsraillilerden karantina kurallarına uymaları çağrısı yaptı.

Bu akşam yapılacak Kovid-19 toplantısında salgına karşı sağlık sisteminde alınacak önlemleri görüşeceklerini dile getiren Netanyahu, "Karantina bir aydan az olmaz, daha da uzun sürebilir." ifadesini kullandı.

Netanyahu hükümeti, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 234 bini geçerken, 1516 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.