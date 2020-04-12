MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Karantinada Paskalya...
ABONE OL
12.04.2020 - 07:00 |

Karantinada Paskalya...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, Hristiyan dünyası Paskalya kutlamalarını karantina şartları altında gerçekleştiriyor.

Karantinada Paskalya...

Bu yıl yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle bayram, pek çok ülkede evlerde veya yoğunlaştırılmış önlemler altında kutlanıyor. Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa Françesko, normal şartlarda Roma’daki Kolezyum’da gerçekleştirilen ‘kutsal cuma’ dini törenini yalnız başına Vatikan’da gerçekleştirdi.

Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Manisa'da deprem

Son dakika haberi... Manisa'da deprem

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

Son dakika haberi... Karadeniz'de deprem

Son dakika haberi... Karadeniz'de deprem

Sıradaki Haber