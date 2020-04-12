Karantinada Paskalya...

Bu yıl yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle bayram, pek çok ülkede evlerde veya yoğunlaştırılmış önlemler altında kutlanıyor. Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa Françesko, normal şartlarda Roma’daki Kolezyum’da gerçekleştirilen ‘kutsal cuma’ dini törenini yalnız başına Vatikan’da gerçekleştirdi.