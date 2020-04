Karantinanın hayati gücü

Dünya genelinde koronavirüsten en fazla etkilenen 3’üncü ülke olan İtalya, bir aylık sıkı karantina sürecinin olumlu etkilerini görmeye başladı. Ölü sayısındaki düşüşte stabil bir eğri elde edilen ülkede bir gün önce 602 olan ölü sayısının azaldığı ve 24 saat içinde 578 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Yayılmayı yavaşlattı



Katı karantina kurallarının koronavirüsün yayılmasını da yavaşlattığı belirtilirken, geçen ayın sonunda günlük 6 bin yeni vakanın görüldüğü İtalya’da bu sayının 2 bin 667’ye düştüğü vurgulandı. İtalya’da vaka ve ölü sayısındaki azalma devam ederse, yakın zamanda bazı iş yerlerinin açılabileceği duyuruldu. Toplam 165’ten fazla vakanın görüldüğü İtalya’da salgın boyunca 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 40 bine yakın kişi de iyileşti.



Salgınla birlikte kâbuslar arttı



Kovid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada milyonlarca kişinin evlerine kapanması, depresyon gibi ruhsal sorunları da beraberinde getirirken rüyaların içeriğini de değiştirdi. Bir araştırmaya göre, günlük alışkanlıkların değişmesi çok sayıda kişinin uykusunda kâbus görmesine neden oluyor. Kâbuslar, insanın yaşadığı stresin ve endişelerin dışavurumu olarak değerlendiriliyor. Bazı uzmanlara göre karantina ile alışık olduğu ortamından kopan insanda ‘esinlenme eksikliği’ yaşanıyor. Bu da bilinçaltını geçmişe dönmeye zorluyor.

Geçmişe özlem



Beş araştırma ekibi tarafından farklı ülkelerde yaşayan 600 kişiden edinilen bilgiler, rüyaların salgının etkisiyle stres, izolasyon, anksiyete ve tipik uyku alışkanlıklarından farklı duygulara büründüğünü gösteriyor. Boston Üniversitesi’nden nörolog Patrick McNamara, “Pandemi yoğun bir stres ve anksiyete oluşturuyor” dedi. Lyon Nöroloji Bilimi Araştırmaları Merkezi’nin araştırmasına göre, koronavirüs salgını nedeniyle rüyalarında geçmişe gitme oranında yüzde 35 artış oldu, katılımcıların yüzde 15’i eskiye oranla daha fazla kötü rüya gördüklerini söyledi.



Uykuda istem dışı hareketler



İtalya’da Uyku Bilimi Merkezi’nin (Associazione Italiana di Medicina del Sonno) bir araştırmasında, karantina altındaki İtalyanlarda parasomnia olarak bilinen, uyku sırasında sinirsel ve kasların aktivitesi sonucu oluşan istemsiz fiziksel aktivitenin arttığı belirtildi. Roma Üniversitesi’nden Luigi de Gennaro, salgın ve deprem gibi felaketlerin bilinçaltı üzerindeki etkisini şöyle değerlendirdi: “2009 yılındaki L’Aquilla depremi sonrası depremzedeler üzerinde yaptığımız araştırmada, uyku düzensizliği ve karabasan halinin depremin merkez üssüne olan mesafeye göre değişkenlik gösterdiğini belirledik.”



Yeniden pozitif çıkan vaka artışı



Güney Kore’de iyileştikten sonra koronavirüs testlerinde yeniden pozitif çıkan eski Kovid-19 hastalarının sayısının artışı endişe yarattı. Tedavisi tamamlanan ve iyileşen 141 Kovid-19 hastasına yapılan testlerin yeniden pozitif çıktığı duyuruldu. Yetkililer, sayıları artan yeniden pozitif vakaların sebebini yeniden enfekte olmak, hastalığın nüksetmesi ve testlerdeki hatalarda arıyor. İyileşen hastaların yeniden enfekte olması, pek çok uzmana göre düşük bir olasılık. Uzmanlar daha çok hastalığın nüksetmesi ya da virüsün vücudun bazı bölgelerinde uyur durumda bulunması ihtimali üzerinde duruyorlar. Bir ihtimal de söz konusu hastaların bağışıklık sisteminin güçsüz olması. Hastalığın nüksetme olasılığı, salgının durdurulması aşamasında yeni zorlukları beraberinde getirmesi nedeniyle en ‘korkulan’ senaryo.



ABD’de can kaybı 34 bini geçti



ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 34 bin 475’e yükseldi.



Dünya genelinde en fazla koronavirüs vakasına sahip ülkeler listesinde ABD başta yer alıyor. ABD’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 4 bin 931 artarak 34 bin 475’e yükseldiği bildirildi. Böylece dünkü acı tabloyla, ülkede salı günkü ölü sayısı rekoru olan 2 bin 369 aşılmış oldu.



Dünya genelinde en fazla koronavirüs vakasına sahip ülkeler listesinde ABD başta yer alıyor. ABD’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 4 bin 931 artarak 34 bin 475’e yükseldiği bildirildi. Böylece dünkü acı tabloyla, ülkede salı günkü ölü sayısı rekoru olan 2 bin 369 aşılmış oldu. İkinci acı rekorABD merkezli Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü’nün (IHME) hazırladığı istatistiksel modele göre, ülkede pazartesi günü salgının zirveyi göreceği belirtilmişti ancak ölü sayısında üst üste ikinci rekor kırıldığı bildirildi. Dünya genelinde en fazla vaka sayısına sahip ülkeler listesinde ABD’yi İspanya izliyor. ABD’den sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülke ise İtalya.



Gönülleri de zengin



Evden çıkamayanlara yemek dağıttılar



İngiltere kraliyetindeki görevlerinden ayrılıp ABD’ye yerleşen Prens Harry ile eşi Meghan Markle, yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek götüren sürücülerin yoğun olduğunu öğrenince harekete geçti. Los Angeles’ta bir hayır kurumuyla birlikte çalışan ünlü çift, koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkamayanlara gönüllü olarak yemek dağıttı. İkili ayrıca düğünlerinin yayınından elde ettikleri 112 bin sterlini de İngiltere’de ihtiyacı olanlara yiyecek veren bir kuruma bağışladı.



1.75 milyon dolar bağış topladılar



Hollywood’un iki ünlü oyuncusu Matt Damon ile Ben Affleck, online poker turnuvası düzenleyerek koronavirüs salgınıyla mücadele için 1.75 milyon dolarlık bağış topladı. Aynı zamanda yakın arkadaş olan ikilinin düzenlediği turnuvada, katılımcılara 10 bin dolar bağış şartı konuldu. Kısa sürede dikkati çeken online poker turnuvasına çok sayıda ünlü de evlerinden katıldı. Turnuvadan toplanan 1.75 milyon dolar, yoksul kesimlerin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlayan ABD’nin en büyük yardım kuruluşlarından Feeding America’ya bağışlandı.



6.2 milyon dolar bağışladılar



ABD’de müzik dünyasının ünlü isimleri Rihanna ile Jay-Z ve Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in ABD, Karayipler ve Sahra altı Afrika gibi bölgelere koronavirüsle mücadelede destek olan kuruluşlara toplam 6.2 milyon dolar bağışta bulunduğu açıklandı.

O bölgede deprem

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen bölge olan İtalya’nın kuzeyinde dün 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Milano kentinin 93 kilometre güneyinde meydana gelen depremin yerin 2 kilometre altında olduğu bildirilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.



111 rahip hayatını kaybetti



İtalya’da can kayıpları arasında, çoğunluğu hastalara ruhani destek için görev yapan 111 rahip de yer alıyor. Bu rahiplerin arasında emekliler de olsa da büyük kısmı, hastanelerde ölüm döşeğindeki hastalara ruhani destek vermek için görev yapıyordu. Katolik kilisesi lideri Papa Francesco da geçen haftaki bir konuşmasında, 60’tan fazla rahibin hastanelerde hastalarla ilgilenirken öldüklerini söylemişti. Papa Francesco, din adamlarından, hastaları yalnız bırakmamalarını istemişti.



Yardım programı taksicilere yarayacak

ABD’de koronavirüsün merkezi olan New York’da belediyenin salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan veya işini kaybedenler için 170 milyon dolarlık gıda yardım paketinin, yemekleri taşıyacak binlerce sarı taksi ve Uber sürücüleri için de kazanç kapısı olacağı açıklandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yardım programının gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının yanında, yüzde 85’lik bir kayıp ile salgından en fazla zarar gören sarı taksi ve Uber sürücüleri için de kazanç kapısı olacağını söyledi. Program ile 11 binden fazla New Yorklu taksi ve kiralık araç sürücüsünün belediye çalışanına dönüştüğü ve saati 15 dolarlık ücret üzerinden işe alınacakları belirtildi. Öte yandan New York’ta ‘evde kal’ talimatı ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması gibi kısıtlamalar, 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.



‘Yüz binlerce çocuk ölebilir’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 nedeniyle çocukların yetersiz beslenme ve aile içi şiddete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Kovid-19 salgınının çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin raporunu açıklayan Guterres, “Küresel ekonomik durgunluğun hız kazanmasıyla 2020’de yüz binlerce çocuk ölümü daha yaşanabilir” uyarısında bulundu.

Guterres, çocukların karantinada aynı zamanda aile içi şiddet, istismar kurbanı ve tanığı olduğuna da dikkati çekerek, kız çocuklarının okulu bırakma ve erken gebelik olasılıklarına karşı da uyardı.



Salgına karşı aşkla mücadele



ABD’nin Florida eyaletindeki bir hastanede her ikisi de anestezi hemşiresi olarak çalışan Ben Cayer ve eşi Mindy Brock’ın mesailerine başlarken birbirlerine destek oldukları anlardan bir fotoğraf, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Fotoğrafı çekip Facebook’ta paylaşan meslektaşları Nicole Hubbard, “Fotoğrafın sosyal medyada ünlenmesine şaşırdım. Ben ve Mindy, koronavirüse karşı ön cephede çalışmak için gönüllü oldu. Fotoğrafı çektiğim gün de ikisi işe gelirken kavga etmişti ancak uzun mesaiye başlamadan önce işlerine ve yaşadığımız zor sürece bakıp bir daha tartışmayacaklarına söz vermişlerdi. Hepimiz buradayız, çünkü işimizi ve insanlara yardım etmeyi seviyoruz” dedi.