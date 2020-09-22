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22.09.2020 - 15:56 |

Karaya vuran balinalardan en az 90'ı öldü

Avustralya'da karaya vuran 270 balinadan en az üçte birinin hayatını kaybettiği açıklandı. Tazmanya adasındaki olayda kurtarma görevlileri ölü sayısının artmaması için yoğun bir çaba gösteriyor.

Karaya vuran balinalardan en az 90'ı öldü

Çok sayıda kılavuz balinanın kıyıya vurduğu Pazartesi günü fark edilmişti. Deniz biyologları kurtarma çalışmalarının günler sürebileceğini söylüyor.

Balinaların kıyıya vurmasına neyin yol açtığı bilinmiyor. Bölgede kıyıya vuran balinalara daha önce de rastlanıyordu. Fakat bu büyüklükte bir toplu kıyıya vurma 10 yıldan uzun süredir görülmemişti.

Adada en son 2009 yılında 200 balina karaya vurmuştu.

Tazmanya Deniz Koruma Programı'ndan kurtarma görevlileri, balinaları adanın batısındaki Macquarie Heads adlı, karayolu erişiminin zor olduğu bir bölgede üç grup halinde buldu.

Balinaların erişimin çok zor olduğu bölgelerde olması, kurtarma görevlilerinin de işlerini zorlaştırıyor.

NASIL KURTARILIYORLAR?

Özel eğitimli yaklaşık 40 kurtarma görevlisi bu sabah özel ekipmanlar kullanarak balinaları derin sulara itmeye çalışıyor.

Vahşi yaşam biyoloğu Dr. Kris Carlyon "Genelde sahile çıkmış ve kurumuş balinalarla karşı karşıya kalırız. Bu sefer, denizin sığ bir noktasında yarı yüzer durumdaki balinalar var. Onları kurtarmak daha kolay olabilir" diyor.

Uzmanlar önceki deneyimlerden yola çıkarak kılavuz balinaların karaya vurduktan sonra 3-4 gün yaşayabildiğini, bu balinaların sığ sularda olmasının bu süreyi uzatabileceğini ve kurtarma görevlilerin botlarla balinaları derin sulara yönlendirmeye çalışabileceğini belirtiyor.

BALİNALAR NEDEN KARAYA VURUR?

Bilim insanları karaya vurma vakalarında bunun nedenini genellikle bulamıyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da her yıl çok sayıda balina sürüler halinde bir bölgeden diğerine göçüyor. Sürülerin büyüklüğü bazen bin balinayı aşıyor.

Sürüler genelde bir lideri takip ediyor ve güçlü sosyal ilişkileri, liderin yanlış bir yola götürmesi durumunda bütün sürünün kıyıya vurmasına yol açabiliyor.

Dr. Carlyon "Bir iki balinanın talihsiz bir macerası bütün sürüyü oraya çekmiş olabilir" diyor.

Yeni Zelanda'da da 2018'de çok sayıda balina kıyıya vurmuş, ülkenin doğu kıyısında bir haftada 200'den fazla balina ölmüştü.

Kaynak: BBC Türkçe

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