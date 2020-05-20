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20.05.2020 - 15:54 | | DHA

Karpuz maskesiyle büfeyi soydular!

ABD’nin Louisa kentinde karpuzun içini oyarak kafalarına geçiren iki hırsız, alkol satılan büfeyi soydu. Karpuz maskeleriyle büfe soyan hırsızlar, kendilerini videoyaya alarak sosyal medyada yayınladı.

Karpuz maskesiyle büfeyi soydular!

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Louisa kentinde, iki hırsız karpuzun içini oyarak kendilerine maske üretti. Başlarına karpuz geçiren adamlar, 6 Mayıs'ta Virginia'nın Louisa kasabasındaki Sheetz adlı büfeden alkol çaldı. Öte yandan polis hırsızlardan biri olan Justin Rogers’ı, corona virüs salgını kurallarına uymayarak maske yerine karpuz takma gerekçesiyle gözaltına aldı.

Şüpheliler alkol büfesine gitmeden önce kafalarına geçirdikleri karpuz maskelerle TikTok klibi çekti. Louisa Polis Teşkilatı hafta sonu boyunca şüphelilerinin karpuz maskeleriyle resimlerini yayınlayarak yardım çağrısında bulundu.

 

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