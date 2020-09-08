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08.09.2020 - 07:00 |

Kaşıkçı davasında sadece 8 kişiye ceza çıktı!..

.İstanbul’daki konsoloslukta katledilen “Washington Post” yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan’da görülen davada nihai karar açıklandı. 8 kişiyi suçlu bulan mahkeme, 5 kişiye 20’şer yıl, 3 kişiye de 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Kaşıkçı davasında sadece 8 kişiye ceza çıktı!..

Söz konusu kişilerin kimler olduğu açıklanmadı. Kaşıkçı’nın ailesi, olaylı ilgili suçlanan ve haklarında idam cezası verilen 5 kişiyi affetmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, karara ilişkin, “Hiçbir yasal ve ahlaki meşruiyeti yok. Adil, insaflı ve şeffaf olmayan bir (yargılama) sürecini tamamladılar” dedi. Söz konusu dava, insan hakları örgütlerinin yanı sıra bağımsız Birleşmiş Milletler raportörü tarafından da sert bir şekilde eleştirilmiş, şüpheliler arasında Suudi yönetiminden hiç kimsenin bulunmadığı, ayrıca cinayet emrini verdiğinden şüphe edilenlerin hiçbirinin suçlu bulunmadığı vurgulanmıştı. Veliaht Prens, bu olayla ilgisi bulunmadığını savunmuştu.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Riyad yönetimi, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü, ortaya çıkan ayrıntılar ve siyasi baskılar sonucunda kabul etmişti.

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