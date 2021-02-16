Katalonya’da çoğunluk ayrılıkçılarda kaldı

İspanya’da merkezi hükümette koalisyon büyük ortağı olan Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Katalonya’daki kolu olan PSC, bir önceki seçimlere nazaran milletvekili sayısı iki kat artırıp, en fazla oy alan parti olsa da ayrılıkçı partilerin bloğunu kırıp hükümet kurması zor gözüküyor. Katalonya’da mevcut şartlarda, 68 olan parlamento çoğunluğunu yakalayıp koalisyon hükümeti kurmak için iki olasılık bulunuyor. İspanya’dan ayrılmak isteyen bağımsızlık yanlısı siyasi partilerden oluşan ve 2017 yılından bu yana iktidarda olan, aşırı sol görüşlü CUP’un dışarından desteğiyle kurulan ERC-Junts koalisyon hükümetinin devamı veya 3’lü bir koalisyon en büyük olasılık olarak görülüyor. Öte yandan ERC ve Junts seçim sonuçlarını “bağımsızlıkçıların zaferi” olarak yorumladı ve merkezi hükümete yasal bağımsızlık referandumu için müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.