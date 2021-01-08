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08.01.2021 - 07:00 |

Katar: Türkiye ile ilişkiler etkilenmez

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır ile Katar arasındaki diplomatik krizin, 5 Ocak’ta Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde imzalanan bildiriyle sona ermesinin ardından gelişmeler sürüyor.

Katar: Türkiye ile ilişkiler etkilenmez

 

BAE Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, tam diplomatik ilişkilerin kurulması ve Körfez’deki Türk askeri varlığı gibi diğer meselelerin çözüme kavuşturulmasının zaman alacağını söyledi.

İngiliz “Financial Times” gazetesine konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ise, Doha’nın ablukacı ülkelere karşı uluslararası kuruluşlar ve mahkemelerde açtığı davaları durdurmayı, terörle mücadele-ulus ötesi güvenlik konularında işbirliği yapmayı kabul ettiğini, ama anlaşmanın İran ve Türkiye ile ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.

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