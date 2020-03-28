28.03.2020 - 20:51 | | AA
Katar'da corona virüs kaynaklÄ± ilk ölüm gerçekleÅŸti
Katar'da yeni tip corona virÃ¼s (Covid-19) kaynaklÄ± ilk Ã¶lÃ¼mÂ gerÃ§ekleÅŸti.Â
Katar SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede ikametÂ eden BangladeÅŸ asÄ±llÄ±, kronik hastalÄ±klarÄ± olan kiÅŸinin vefat etmesiyle Kovid-19Â kaynaklÄ± ilk Ã¶lÃ¼mÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede 28 kiÅŸide daha virÃ¼s tespit edilmesiyle toplam vakaÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n 590'a yÃ¼kseldiÄŸi kaydedildi. SÃ¶z konusu kiÅŸilerin tedavi altÄ±naÂ alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Ãœlkede virÃ¼se yakalanÄ±p iyileÅŸen kiÅŸilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n da 45 olduÄŸuÂ belirtildi.Â
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