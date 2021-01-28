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28.01.2021 - 05:21 | | AA

Katar'dan BAE'ye uçak seferleri yeniden başladı

Körfez krizi nedeniyle 3,5 yıldır kopuk olan ulaşımın ardından Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) uçak seferlerinin başladığı bildirildi.

Katar'dan BAE'ye uçak seferleri yeniden başladı

Katar Hava Yolları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dubai'ye çarşamba gününden itibaren günlük iki uçak seferi başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, bugünden itibaren de başkent Abu Dabi'ye günlük sefer düzenleneceği belirtildi.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

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